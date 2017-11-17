В Брюсселе начинают судить Пучдемона

В пятницу брюссельский суд первой инстанции рассмотрит запрос Испании на выдачу бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучмемона, сбежавшего со страны, и четырех экс-министров каталонского правительства.

Слушания назначены на 14:00 по местному времени.

Суд первой инстанции рассмотрит европейский ордер на арест и экстрадицию пяти каталонских политиков, которые в Испании обвиняются в подготовке мятежа, организации беспорядков, незаконном присвоении государственных средств и неуважении власти.

По испанскому законодательству, за совершение этих преступлений предусмотрено наказание до 30 лет заключения.

Как сообщалось, в начале ноября в Брюсселе каталонские политики-беглецы добровольно сдались бельгийским правоохранителям и были задержаны. В то же время следственный судья избрал им ограничительную меру пребывания на территории Брюсселя, которая не связана с лишением свободы.

Как заявлял раньше Пучдемон, он не намеревается просить у Бельгии политического убежища.

В случае несогласия с решениями суда первой инстанции каталонские политики имеют право их обжаловать в апелляционном и кассационном порядке.