Горсовет Варшавы обжалует в суде декоммунизацию названий 47 улиц

Городской совет Варшавы проголосовал за обжалование в судебном порядке решения мазовецкого воеводы об изменении названий 47 улиц города в рамках закона о декоммунизации, сообщает Польское радио.

Ранее глава Мазовецкого воеводства, в которое входит Варшава, представитель правящей партии "Право и справедливость" Зджислав Щипера распорядился переименовать ряд городских улиц в соответствии с законом о декоммунизации. В частности, аллею Народной Армии планируется переименовать в аллею Леха Качиньского.

Сообщается, что решение было принято в четверг большинством голосов представителей оппозиционной "Гражданской платформы" в горсовете польской столицы. Правящая партия "Право и справедливость" имеет меньшинство в совете.

В числе других улиц, за переименование которых выступил воевода, улица Союза борьбы молодых (подпольная антифашистская организация), Зыгмунта Модзелевского (глава МИД Польши в 1947-1951 годах), Леона Кручковского (драматург и прозаик, глава союза польских писателей в 1949-1956 годах).

В Польше в октябре вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Он предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев.