В Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио"

В Беларуси задержали собственного корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко. Об этом в пятницу сообщил в Facebook глава НСТУ Зураб Аласания.

"Задержали собкора UA: Украинское Радио в Беларуси, гражданина Украины Павла Шаройко. От официальных ответов на наш запрос посольство Беларуси пока уклоняется", - отметил он.

Аласания добавил, что по неофициальной информации, Шаройко предъявлено "стандартное для иностранных корреспондентов" обвинения в шпионаже.

В то же время заместитель главного редактора в Дирекции информационного вещания и заведующая редакцией зарубежной корреспондентской сети Светлана Мялик подтвердила факт задержания журналиста.

"Собкор "Украинского радио" в Беларуси Павел Шаройко арестован. Об этом мне сообщила жена Павла Елена. Арест, по ее словам, произошел 25.10 в Минске. Перед тем силовики провели обыски в помещении", - написала она в Facebook.

Укринформ пытается получить комментарий в МИД Украины.

Как известно, это уже не первый инцидент с украинцами в Беларуси. Так, 24 августа в этой стране исчез 19-летний гражданин Украины Павел Гриб. Юноша поехал в Беларусь встретиться с девушкой, с которой, по словам его отца, познакомился в интернете. Белорусские силовики долгое время заявляли, что Гриба у них нет. Однако впоследствии пограничники признали факт пересечения им российско-белорусской границы. Позже выяснилось, что Гриб находится в краснодарском СИЗО №5 по обвинению в терроризме. Правоохранительные органы Краснодара арестовали Гриба до 17 октября.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, после выяснения всех обстоятельств похищения из Беларуси Павла Гриба МИД определится относительно необходимых шагов по гарантированию безопасности украинских граждан на территории соседней республики.