Гоночный болид Шумахера продали на торгах в Нью-Йорке за $7,5 миллиона

Гоночный болид многократного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 7,5 миллиона долларов, что установило ценовой рекорд для автомобилей данного класса.

"Пристегните ремни! Гоночный болид Ferrari, на котором Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Монако, проносится мимо эстимейта (4-5 миллиона) и уходит за 7,5 миллиона долларов", - сообщил аукционный дом.

В Sotheby's отметили, что впервые выставили автомобиль на торгах современным искусством, и такое решение себя оправдало.

Среди других заметных событий аукциона можно отметить триптих британского художника Фрэнсиса Бэкона "Три этюда Джорджа Дайера", который был продан за 38,6 миллиона долларов.

Портрет лидера и основателя КНР Мао Цзэдуна, созданный американским поп-артистом Энди Уорхолом, последний раз публично выставлялся в1974 году. На торгах в четверг за него заплатили 32,4 миллиона долларов.