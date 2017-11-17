Россия в 10-й раз наложила вето на действия ООН по Сирии, заблокировала продление расследования химатак

Россия в четверг в десятый раз воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН с момента начала сирийского конфликта в 2011 году, заблокировав проект резолюцию США о возобновлении международного расследования о виновниках химических атак в Сирии.

Мандат для совместного расследования ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая установила, что сирийское правительство использовало запрещёное отравляющее вещество зарин, истекает в пятницу.

Для принятия резолюции необходимо девять голосов и отсутствие вето США, Франции, России, Великобритании или Китая.

Проект документа, составленный США, получил 11 голосов “за”, Россия и Боливия проголосовали против, а Китай и Египет воздержались.

Голосование спровоцировало перепалку между представителями России и США всего через несколько часов после того, как пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс передала слова президента США Дональда Трампа о том, что он сможет работать с российским лидером Владимиром Путиным над решением вопросов, таких как ситуация в Сирии.

В результате химической атаки, произошедшей 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне погибли десятки человек. Ответом стал удар США по сирийской авиабазе. Постпред США при ООН Никки Хейли предостерегла, что США готовы “сделать это снова, если будем вынуждены”.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что американский проект резолюции не сбалансирован.

“Нам нужен надежный профессиональный механизм, который поможет предотвратить распространение угрозы химического терроризма в регионе, и вам нужна марионетка, чтобы манипулировать общественным мнением”,- сказал Небензя.

После того, как встреча закончилась, Япония предложила проект резолюции о продлении мандата ещё на месяц, сказали дипломаты. Пока неясно, когда Совет Безопасности сможет проголосовать.

Сирия согласилась уничтожить арсенал химического оружия в 2013 году в соответствии с условиями сделки, где посредниками выступили Россия и США.

“Мы осуждаем использование химического оружия кем угодно”,- отметил Небензя.