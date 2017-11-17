Конгресс США одобрил военную помощь Украине на 350 млн долларов

Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2018 год, который в том числе предусматривает военную помощь Украине в размере 350 млн долларов. Об этом сообщило посольство Украины в США в четверг, 16 ноября, на своей странице в соцсети Facebook.

Законопроект позволяет Пентагону поставить на Украину летальное оборонительное вооружение и технику, потратить часть средств на обучение украинских военных, их лечение в медицинских учреждениях США, подготовку украинских медицинских специалистов и "усиление возможностей воздушных и военно-морских сил Украины".

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - сказано в сообщении посольства Украины в США.

В законопроекте предусмотрены ограничения: сперва Пентагон сможет использовать лишь половину из обозначенной суммы. Вторая часть будет доступна после того, как Конгресс получит доказательства проведения украинскими властями "институциональных реформ" в оборонной сфере.

Оборонный бюджет США также предусматривает выделение 4,6 млрд долларов на инициативы союзников в Европе по "сдерживанию" России. Кроме того, законопроект продлевает запрет на сотрудничество с Минобороны РФ. Общая сумма оборонного бюджета на 2018 год - около 700 млрд долларов. Это почти на 80 млрд долларов больше, чем в 2017 году. Документ отправлен на подпись президенту США.