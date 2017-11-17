Нет аккаунта — нет отслеживания: российские разработчики создали мессенджер на блокчейне

Российские разработчики создали P2P-мессенджер CallBox на базе технологии блокчейн, который позволяет совершать звонки и вести переписку в условиях полной анонимности.

О том, как новый проект способен изменить сферу коммуникаций, редакция ForkLog поговорила с создателем проекта Евгением Демидовым.

По его словам, CallBox появился на волне популяризации Telegram и других мессенджеров, позиционирующих себя в качестве средств коммуникации с повышенной безопасностью.

«Архитектура этих мессенджеров не гарантирует пользователям, что их сообщения действительно могут быть просмотрены только ими. Более того, каждый пользователь является однозначно идентифицированным по номеру телефона. В результате компания-разработчик таких продуктов имеет базу всех пользователей, в добавок пропуская через себя все сообщения. И если контент сообщений для некоторых из них наверняка действительно недоступен, то они в любом случае имеют полную информацию, кто, с кем и когда коммуницировал», - отметил Евгений Демидов.

В свою очередь команда CallBox при разработке своего приложения отказалась от аккаунтов и адресной книги в пользу безопасности.

«У нас нет сервера вообще, мы не пропускаем через себя ни звонки, ни сообщения пользователей, и не храним их аккаунты. Приложение при запуске не спрашивает у пользователя ничего: ни имени, ни телефонного номера, ни e-mail, ни кода доступа. Можно сразу нажимать кнопку создания чата или звонка», - объяснил Демидов.

При нажатии на кнопку генерируется специальная ссылка с уникальным временным идентификатором, содержащим данные для связи с этим устройством. Пользователь передает эти данные любым доступным способом: через почту или мессенджер. Адресат, переходя по ссылке, созванивается или переписывается с собеседником. Прямое P2P-соединение защищается сквозным шифрованием. Для следующего сеанса связи нужно отправить еще одну ссылку.

«Сейчас мы проводим тестирование нашей блокчейн-сети: начальная связь абонентов осуществляется через случайный экземпляр ноды. Ее владелец за каждый факт связи получает некоторое вознаграждение. После тестирования мы выпустим обновление приложения и начнем распространять ноды с открытым исходным кодом, а также откроем исходные коды самого приложения», — поделился планами автор мессенджера.

Создатель CallBox подчеркнул, что децентрализация способна повысить эффективность взаимодействия участников систем во многих отраслях.

«Мы не имеем огромной аудитории, поэтому в ближайшее время нет цели потеснить WhatsApp. Тем не менее, мы нацелены создать сильную конкуренцию таким продуктам как Threema и Wickr, полностью заняв их нишу», - резюмировал Евгений Демидов.

Приложение CallBox доступно для скачивания в Google Play.

Ранее ForkLog сообщал, что разработчик приватного мессенджера Wickr получил патент на использование блокчейна в процессе переписки.