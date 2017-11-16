Президент Зимбабве таки не хочет уходить в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе настаивает на том, чтобы остаться единственным легитимным правителем государства, и отказывается подчиниться требованиям армии уйти в отставку в ходе переговоров, посредником на которых выступает католический священник, сообщили источники в четверг.

Источник в политических кругах, разговаривавший со старшими помощниками президента, которые вместе с Мугабе и его семьей находятся под стражей в столице Зимбабве Хараре, сказал, что Мугабе не планирует добровольно покидать пост в преддверии выборов, намеченных на следующий год.

“Это своего рода противостояние, тупиковая ситуация, - сказал источник. - Они (военные) настаивают на том, чтобы президент сложил полномочия”.

Священник Фиделис Муконори, который выступает посредником на переговорах между Мугабе и военными, в среду захватившими власть в стране в ходе операции, направленной против “преступников” из окружения президента, также не добился существенных результатов, сообщил Рейтер высокопоставленный источник в политических кругах.

Армия, по всей видимости, хочет, чтобы Мугабе, который возглавляет Зимбабве со времен обретения страной независимости от Британии в 1980 году, ушел в отставку и обеспечил плавный и бескровный переход власти к бывшему вице-президенту Эммерсону Мнангагве.

На африканском континенте многие до сих пор считают Мугабе героем-освободителем, однако на Западе 93-летнего бывшего повстанца называют деспотом, чьи роковые ошибки в экономической политике и готовность прибегнуть к насилию для сохранения власти разрушили одно из самых перспективных государств Африки.

Как свидетельствуют документы зимбабвийской разведки, оказавшиеся в распоряжении Рейтер, бывший глава спецслужб Зимбабве Мнангагва, который в ноябре был отстранен от должности вице-президента, уже более года тайно ведет переговоры с военными и оппозицией о будущей политической конфигурации в стране после ухода Мугабе от власти.

Между тем в среду вечером в Хараре возвратился лидер оппозиции Морган Цвангираи, проходивший курс лечения рака в Британии и ЮАР, сообщил его представитель. Его прибытие подогревает предположения о том, что в стране ведется подготовка к отставке Мугабе.

Власти ЮАР сообщили, что Мугабе сказал президенту Джейкобу Зуме по телефону в среду, что был заключен под домашний арест, но в остальном он в порядке, а военные в Зимбабве, заявили, что президент страны и члены его семьи, включая его жену Грейс, находятся в безопасности.

Несмотря на сохраняющееся уважение к Мугабе, общество не испытывает большой симпатии к 52-летней Грейс, которая за последние два года стремительно поднялась на вершину возглавляемой Мугабе партии Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт (ZANU-PF). Кульминацией этого стало отстранение от должности неделю назад Мнангагвы, ближайшего сподвижника и потенциального преемника Мугабе.

Жители Зимбабве, в том числе сторонники Мнангагвы и военные, интерпретировали этот шаг как попытку расчистить путь к власти для Грейс.