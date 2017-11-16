Россия оплатит долги Лукашенко на $2 млрд

Россия продолжает увеличивать финансовые вливания в Беларусь, де-факто выплачивая за правительство Александра Лукашенко большую часть его валютных долгов перед иностранными кредиторами.

В конце октября Минск получил очередной транш из Евразийского фонда стабилизации и развития - структуры с капиталом 8,5 млрд долларов, из которых 90% приходится на российские деньги.

Предоставленная сумма - 200 млн долларов - стала пятым по счету траншем от ЕСФР, пишет finanz.ru со ссылкой на обзор по странам СНГ "Центра развития" Высшей школы экономики РФ.

В общей сложности на программу помощи Минску, целью которой декларируется "повышение устойчивости" белорусского бюджета, уже выделено 1,6 млрд долларов.

Деньги уходят в золотовалютные резервы белорусского ЦБ, следует из статистики: с начала года их объем вырос на 2,5 млрд долларов.

В следующем году созданный Россией фонд, ранее имевший статус "антикризисного" для ЕврАзЭс, выделит Беларуси еще 400 млн долларов, увеличив сумму помощи до 2 млрд долларов.

Она покроет две трети платежей по внешнему долгу Минска - в 3 млрд долларов за 2018 год. Погасить эту сумму самостоятельно Беларуси практически невозможно - в резервах лишь 7,4 млрд долларов.

Экономика Беларуси живет в условиях хронического дефицита текущего счета платежного баланса: иными словами, отток валюты из страны по основным торговым и финансовым операциям больше, чем ее приток. Накопленным итогом с 2011 года эта "валютная дыра" достигает 12,5 млрд долларов, подсчитали в ВШЭ.

Для ее компенсации Минск вынужден постоянно получать внешнюю поддержку. Антикризисный фонд ЕврАзЭС одобрил первый заем Беларуси в 2011 году - это был 10-летний стабкредит под плавающую ставку с 3-летним льготным периодом на 3 млрд долларов.

В марте прошлого года Минску одобрили еще один кредит на 2 млрд долларов на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований.

Помочь Лукашенко готов и Международный валютный фонд, однако его условия значительно жестче: он требует снизить долю госсектора, а также отпустить цены на коммунальные услуги.

Пока же Минск предпочитает действовать в прямо противоположном направлении: на поддержку госкомпаний брошено 12,5 млрд долларов за последние 6 лет. И кредиты не возвращаются: в октябре Лукашенко отсрочил еще на 10 лет погашение займа Госсельмаша на 426 млн долларов - за этот срок концерн должен разработать "суперкомбайн", говорится в обзоре ВШЭ.

Меры же, которые декларируются как поддержка малого и частного бизнеса, на деле имеют противоположный эффект: в частности, власти обязали компании держать в госбанках "обеспечительный депозит" на 50 тысяч белорусских рублей, с которого будут списываться деньги в случае претензий налоговиков.

"Налоговые органы могут продолжать оказывать давление на предприятия. Кроме того, схема может приводить к коррупции", - отмечает ВШЭ.