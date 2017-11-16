Переворот в Зимбабве угрожает глобальному рынку хрома

Военный переворот в Зимбабве может оказать ощутимое воздействие на рынок хрома.

"Хром является товаром, о котором рынку можно беспокоиться в данном случае, поскольку Китай очень нуждается в зимбабвийском хроме для производства стали", - отметил аналитик BMO Commodities Research Колин Гамильтон, которого цитирует Metaltorg.

В Зимбабве находятся вторые по величине мировые запасы хромовой руды, хотя данная отрасль промышленности страны недоинвестирована.

"Китай надеется на быстрый переход власти в руки лидера, который будет заинтересован в прямых китайских инвестициях в горнопромышленные проекты", - подчеркнул Гамильтон.

Накануне 93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе, правивший страной с 1980 г., был свергнут военными и помещен под домашний арест. Военные вывели танки на улицы, взяли под контроль телерадиокомпанию ZBC, в эфире которой объявили, что никакого переворота нет, но армия контролирует ситуацию в стране, а ее действия направлены против преступников в окружении Мугабе, которые "совершают преступления, вызывающие социальные и экономические страдания в стране".

На прошлой неделе президент Мугабе отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Мнангагва пользовался поддержкой армии и рассматривался как потенциальный преемник Мугабе на посту главы государства.