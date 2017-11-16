Министр иностранных дел ФРГ впервые более чем за 20 лет посетит Беларусь

17 ноября Беларусь посетит вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Как сообщает белорусское Министерство иностранных дел, запланирована встреча З. Габриэля с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

"В ходе встречи стороны обсудят перспективы развития диалога по линии Беларусь – ЕС, обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня", - говорится в сообщении МИДа.

Глава внешнеполитического ведомства Германии также примет участие в XV Минском форуме.

Это первый с 1995 года двусторонний визит федерального министра иностранных дел Германии в Беларусь.