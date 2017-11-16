Госдума приняла закон о введении tax free

Госдума сегодня приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который наделяет иностранных граждан правом на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории России (tax free).

Согласно принятому закону, право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Для получения tax free нужно будет приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. Для получения возмещения товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установит правительство РФ.

Возврат НДС не планируется распространять на подакцизные товары.

При обсуждении и принятии законопроекта в первом чтении в Госдуме планировалось, что ко второму чтению правительство определит места расположений организаций розничной торговли, участвующих в пилотном проекте по tax free, и перечень таких организаций. В поправках ко второму чтению было уточнено, что механизм tax free будет распространяться на покупки при приобретении товаров в организациях розничной торговли, включенных в утвержденный Минпромторгом России перечень таких организаций.

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением отдельных технических положений, для которых установлен иной срок вступления в силу - 1 октября 2018 года.

Минфин РФ, разработавший в начале года законопроект о введении в России tax free, оценивал дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС иностранным гражданам в 150-200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС - 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно. Компенсировать расходы бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока и роста объема розничного товарооборота.