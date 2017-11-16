Последнее обновление: 16.11.2017 17:47

Глава Кыргызстана за неделю до ухода разорвал шесть соглашений с Казахстаном

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев за неделю до инаугурации нового главы государства денонсировал целый ряд соглашений с Казахстаном.

Как сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, разорвано соглашение о развитии сотрудничества между двумя странами в условиях евразийской экономической интеграции. Денонсирован и протокол о техническом содействии, который главы двух стран подписали в декабре 2016 г. в Санкт-Петербурге.

Прекращено действие и протокола о порядке предоставления помощи Кыргызстану и контролем за ее использованием. Речь идет о выделении Бишкеку $100 млн.

В общей сложности закон, за который 9 ноября проголосовал парламент Кыргызстана, денонсирует шесть соглашений и протоколов с Казахстаном.

Президент поручил МИД уведомить власти Казахстана о своем решении.

Атамбаев подписал закон за неделю до инаугурации нового президента страны Сооронбая Жеэнбекова.

Именно выборы в Кыргызстане стали поводом для ухудшения отношений с Казахстаном. Атамбаев очень критично отнесся к тому, что в Астане официально приняли лидера киргизской оппозиции Омурбека Бабанова. В Бишкеке посчитали, что Казахстан вмешивается в ход избирательной кампании.

В начале октября Атамбаев выступил с рядом обвинений в адрес казахских властей. В частности он заявил о том, что сбежавший из Кыргызстана бывший президент Курманбек Бакиев устраивает праздники в Алматы. 10-11 октября Атамбаев отказался от поездки на саммит СНГ в Сочи, куда поехал в том числе казахский президент Нурсултан Назарбаев.

Далее последовало значительное сокращение грузопотока на совместной границе, поскольку казахские власти ужесточили там контроль. Атамбаеву это дало повод заявить, что Астана своими действиями фактически отрезала Кыргызстан от других стран ЕАЭС. При этом он заверил, что выходить из сообщества Бишкек не намерен.

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