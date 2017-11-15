Последнее обновление: 15.11.2017 17:19

На автосалоне в Дубае представлено более 100 новых моделей автомобилей

Более 100 новых для рынка региона моделей автомобилей было представлено на автосалоне Dubai Motorshow. Среди них — внедорожники, суперкары, электромобили и другие машины мировых производителей, а также изготовленные в ОАЭ.

В частности, впервые в регионе была показана эксклюзивная модель Rolls-Royce Spirit of Calligraphy, в дизайне которой отражена арабская каллиграфия. Этот же мотив задействован в дизайне представленной на автосалоне модели McLaren Black and Gold 720S и созданной для рынка Ближнего Востока модели Aston Martin Vanquish Pearl Edition.

Свои последние модели представили Maserati, Ferrari, Lexus, Jeep, Infiniti, Hyundai, Porsche и другие.

Впервые участвующий в Дубайском автосалоне итальянский производитель Icona обнародовал свой новый гиперкар Vulcano Titanium, который, по предварительным данным, может стать одним из самых дорогих серийных автомобилей в мире. Предварительная стоимость этого автомобиля составляет 2,8 миллиона долларов. Суперкар сделан из титана, его вес не превышает 1,6 тонны, максимальная скорость — 355 километров в час. Дизайнеры суперкара черпали вдохновение из сверхзвукового самолета Lockheed SR-71, который неофициально называют Blackbird.

Местный производитель Devel показал посетителям выставки производственную версию суперкара Sixteen, первого авто в мире с мощностью двигателя в 5 тысяч лошадиных сил.

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