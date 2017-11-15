Ашан откроет в Китае магазины без продавцов и кассиров

Сеть продуктовых супермаркетов Ашан запустит в Китае сеть автономных магазинов Minute до конца 2017 г.

Всего планируется открыть несколько сотен магазинов нового формата, пишет China Daily.

Чтобы войти в магазин, посетители будут сканировать QR-код из китайского мессенджера Wechat. Выбранные продукты после сканирования автоматически добавляются в виртуальную тележку. Клиент сможет забрать продукты после оплаты через Wechat Pay или AliPay.

Магазины будут работать по модели самообслуживания 24 часа в сутки и без выходных. На полках посетителей будут ждать около 500 наименований товаров.