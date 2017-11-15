Европарламент запустил механизм применения санкций против Польши

Европарламент в среду на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию, которая предусматривает запуск механизма применения Евросоюзом политико-экономических санкций в отношении Польши за отход от норм демократии и правового государства.

Трансляцию голосования вела видеослужба ЕП. За проголосовали 438 депутатов, против — 152.

"(Европарламент) считает, что нынешняя ситуация в Польше несет явный риск серьезного нарушения ценностей, упомянутых в статье 2 Договора ЕС; поручает своему комитету по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам… подготовить конкретный доклад с целью вынесения на голосование мотивированного предложения, предлагающего Совету (ЕС) действовать в соответствии со статьей 7, параграф 1 Договора ЕС", - говорится в проекте резолюции.

Речь идет о применении статьи 7 договора о Европейском союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.

Ранее президент Польши наложил вето на принятые парламентом законы о Национальном судебном совете и о Верховном суде и 25 сентября представил альтернативные версии этих законопроектов. ЕК раскритиковала и новые версии законопроектов, заявив, что они приведут к подчинению судебной власти исполнительной и к досрочному прекращению полномочий судей Верховного суда.

Еще два закона — о работе всеобщих судов и о Национальной школе судей — были подписаны президентом. По мнению ЕК, эти два закона серьезно подорвут независимость правосудия в Польше и будут иметь немедленные и очень значительные негативные последствия для независимого функционирования правосудия.

После публикации закона о работе всеобщих судов ЕК начала процедуру предотвращения Польшей нарушения законодательства ЕС. Очередное официальное письмо по этому вопросу было направлено Варшаве 12 сентября, ЕК предъявила новые официальные претензии и пригрозила обратиться в Суд ЕС, если Варшава в течение месяца не примет соответствующие меры. В настоящий момент ЕК изучает ответ польских властей.

Более того, из-за реформирования польской судебной системы ЕК пригрозила Польше запуском процедуры, предусмотренной статьей 7 Договора о Европейском Союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.