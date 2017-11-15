Внезапно: Центробанк России объявил о поддержке рынка ICO

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов высоко оценил инвестиционный потенциал первичных размещений монет (ICO) и заявил, что Банк России будет поддерживать развитие этого института.

«В условиях отсутствия классических институтов поддержки стартапов развитие ICO имеет большой потенциал по финансированию идей студентов и предпринимателей», - сказал Щвецов, которого цитирует ТАСС.

Швецов отдельно подчеркнул, что в отличие от публичного привлечения капитала через рынок ценных бумаг, новый альтернативный способ привлечения капитала от широкого круга юридических и физических лиц построен на своего рода «джентльменском соглашении» — так называемом «мягком обещании».

«Надо создать такое регулирование, которое не убило бы основы предпринимательства, с другой стороны, защитило бы инвесторов от фактов очевидного мошенничества и злоупотребления возможностью привлекать деньги на инновационные проекты в иных совершенно целях», — сказал первый зампред ЦБ, выразив уверенность, что ICO займет достойное место на российском финансовом рынке.

Интересен тот факт, что еще в начале октября Швецов делал в отношении ICO диаметрально противоположные заявления, призывая рассматривать его не как серьезные инвестиции, а как игру, а также советуя российским гражданам инвестировать только в те активы, которые имеют юридическую защиту.