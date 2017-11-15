Беларусь проголосовала в ООН против резолюции о нарушениях в Крыму

Беларусь проголосовала в третьем комитете ООН против резолюции о нарушении прав человека в Крыму.

"В Минске — "московское время"... Это не нейтральная позиция, а вполне конкретная", - написала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Резолюцию она назвала "очень важной". За нее проголосовало более 70 стран, почти столько же воздержалось, против было только 25 стран, в том числе Беларусь и Россия, пишет euroradio.fm.

Геращенко возмущена, что Беларуси, которая "претендует на определенные миротворческие лавры", предоставляющей возможность для проведения переговоров по Донбассу, "опять не хватило" нейтральности "для иной от РФ позиции".

"Это второй нож в спину Украине. После подобного прошлогоднего голосования. Высказала свою позицию максимально дипломатично, молчать не считаю возможным", - написала первый вице-спикер Верховной Рады.

В декабре 2016 года Беларусь проголосовала в ООН против резолюции Генеральной ассамблеи о правах человека в Крыму и Севастополе. Перед этим наша страна пыталась заблокировать эту резолюцию.

Между тем народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в Facebook, что результаты голосования за решение ООН по обновленной "крымской" резолюции свидетельствует, что Россия получила очередную оплеуху.

По его мнению, утрата, по сравнению с прошлым годом, двух голосов компенсируется намного более жестким содержанием нынешней резолюции по сравнению с прошлогодней.

Он подчеркнул, что многие страны в данном голосовании избегали выражать свою позицию, поскольку сами "могут стать объектом для критики".

"Впереди анализ позиции каждого из 173 государств, принявших участие в голосовании, однако уже сейчас можно заметить, что многие страны избегают выражать свою позицию, когда конкретные государства осуждаются в нарушении ими прав человека и иных преступлениях против личности. Собственно, такое поведение вполне объяснимо, ибо государства, избегающие указывать другим о нарушении ими прав человека и иных преступлениях, совершаемых против личности, не исключают, что в других ситуациях и они могут стать объектом для критики и осуждения", - считает Чубаров.

В то же время, отметил он, "круг защитников России, среди которых Беларусь, Венесуэла, Иран, КНДР, Сирия свидетельствует о том, что страны, где правят авторитарные или диктаторские режимы, традиционно оказывают поддержку режиму Путина".