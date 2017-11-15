Последнее обновление: 15.11.2017 12:52

Госдума поддержала поправку о СМИ — иностранных агентах

Госдума приняла во втором чтении поправку, согласно которой иностранное СМИ, получающее финансирование из-за рубежа, могут признать в России "иностранным агентом".

Поправки коснутся законопроекта о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в России организаций. Их авторами выступили спикер Вячеслав Володин, лидеры четырех думских фракций и председатели ряда комитетов нижней палаты парламента.

О конкретных изданиях или телеканалах в поправках не сказано. Решение о присвоении СМИ статуса иноагента будет принимать Минюст. Ведомство также определит, как будет выглядеть маркировка СМИ, получивших такой статус и нужен ли отдельный реестр таких иноагентов.

К средствам массовой информации, которые откажутся регистрироваться, будут применять положения закона о некоммерческих организациях — иностранных агентах. При этом российских изданий нововведения никак не коснутся.

"Речь идет о возможности для исполнительной власти принять зеркальные меры в отношении тех стран, где ущемляется свобода действий, слова российских журналистов", - добавил он.

В начале ноября американский Минюст предписал телеканалу RT зарегистрироваться иностранным агентом в США до 13 ноября. Телеканал выполнил требование 10 ноября. Москва пообещала подготовить ответные меры.

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