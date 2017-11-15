Последнее обновление: 15.11.2017 12:52

Скопье и Афины планируют начать переговоры о названии Македонии

Представители Македонии и Греции в конце ноября проведут первую встречу при участии спецпредставителя ООН, посвященную вопросу о конституционном названии бывшей югославской республики, заявил премьер-министр страны Зоран Заев.

Глава македонского правительства провел в Любляне встречу с премьером Словении Миро Цераром, после которой выразил уверенность, что словенское руководство будет среди тех, кто сильнее всего поддержит стремление Скопье в ЕС и НАТО. Заев также высказал убежденность в том, что Македония станет 30-м членом Североатлантического альянса. На пресс-конференции журналисты задали ему вопрос о проблеме блокирования Грецией вступления бывшей югославской республики в НАТО из-за спора вокруг именования Македонии.

"Логично после прошедших муниципальных выборов нам сделать новую попытку решения этой наиболее чувствительной проблемы, которую республика Греция имеет с нашим конституционным названием и которая является препятствием для наших интеграционных процессов. Процесс переговоров начинается, 20 или 21 ноября ожидаем первую встречу между представителями двух государств с участием модератора (спецпредставителя генсека ООН – ред.) Мэтью Нимица", - цитирует пресс-служба правительства ответ Заева.

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