Германия одобрила экспорт оружия в Саудовскую Аравию и Египет

Власти Германии в третьем квартале текущего года одобрили экспорт оружия в Саудовскую Аравию и Египет. Это следует из ответа федерального правительства на запрос парламентской фракции Левой партии, поступившего в распоряжение агентства epd во вторник, 14 ноября.

По данным Министерства экономики Германии, сумма поставок вооружений Саудовской Аравии, одобренных правительством страны в третьем квартале, составляет почти 148 млн евро, что на 108 млн евро больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость объема вооружений, разрешенных к вывозу в Египет, составила почти 298 млн евро - в третьем квартале годом ранее она равнялась 45 млн евро.

Депутат бундестага от Левой партии Штефан Либих назвал экспорт оружия Эр-Рияду "особо предосудительным" на фоне военных действий, которые арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией ведет в Йемене. Он напомнил, что Организация Объединенных Наций на прошлой неделе предупредила о возможности вспышки в Йемене "сильнейшего за многие десятилетия голода, жертвами которого станут миллионы человек".

Саудовская Аравия оказывает поддержку президенту страны Абду Раббо Мансуру Хади в его конфликте с повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху частью армии. 4 ноября, после перехвата ракеты, выпущенной в сторону Эр-Рияда с территории Йемена военизированной группировкой повстанцев, саудиты начали блокаду Йемена.

Ее целью, заявил Эр-Рияд, является предотвращение поставок оружия хуситам. Совет безопасности ООН и правительство ФРГ потребовали прекратить блокаду и открыть доступ к наземным, морским и воздушным портам для доставки гуманитарной помощи в эту страну.