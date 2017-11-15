Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН, занимающийся социальными и гуманитарными вопросами, а также вопросами прав человека, принял большинством голосов предложенную Украиной резолюцию о соблюдении прав человека в аннексированном Россией Крыму.

За принятие документа во вторник, 14 ноября, высказались представители 71 страны, 25 проголосовали против, 77 воздержались.

В конце октября Украина внесла в ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. В ней, в частности, содержится призыв незамедлительно отменить запрет деятельности Меджлиса крымско-татарского народа и объявление его экстремистской организацией, а также аннулировать решение о запрещении въезда в Крым лидерам Меджлиса.

В резолюции также указывается на необходимость обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках и доступа на полуостров международных организаций.

В декабре документ должен быть вынесен на всеобщее голосование Генеральной ассамблеи ООН.