Еврокомиссия завершает подготовку черного списка "налоговых раев"

Европарламентарии раскритиковали министров финансов стран-членов ЕС за неэффективность в противодействии избежания от налогообложения. Об этом шла речь во время срочных дебатов во вторник в Европарламенте относительно скандала вокруг так называемых Paradise Papers, связанного с глобальным уклонением от уплаты налогов.

"Члены Европарламента раскритиковали Совет ЕС по вопросам финансов и экономики за слабую позицию по борьбе с уклонением от налогообложения", - отметили в законодательной институции ЕС.

Как отмечается, министры финансов стран-членов не должны оправдываться в связи с отсутствием значительного прогресса в этой сфере из-за имеющиеся бюрократические преграды, в частности необходимость одобрять решение на основе консенсуса.

В свою очеред, еврокомиссар по финансово-экономическим вопросам, налогообложения и таможни Пьер Московиси заверил европарламентариев, что Еврокомиссия в настоящее время завершает подготовку перечня так называемого налогового рая, то есть стран и территорий, которые не желают сотрудничать в сфере борьбы с уклонением от налогообложения. Этот "черный список" будет обнародован после 5 декабря.

Как сообщалось, Международный консорциум журналистских расследований обнародовал материалы следствия под названием Paradise Papers. Документы охватывают анализ оффшорной деятельности самых могущественных людей и компаний в мире и базируются на изучении 13,4 млн файлов, полученных в результате утечки информации. В целом новое досье больше по объемам и насыщенности, чем "Панамские документы", опубликованные в апреле прошлого года. В них идет речь о 120 политиках и должностных лицах из почти 50 стран.