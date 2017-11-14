ЕС надо открыть рынки для стран "Восточного партнерства" - депутат ЕП

Евросоюзу следует предоставить доступ к внутреннему рынку странам-участницам программы "Восточное партнерство" в качестве демонстрации готовности ЕС к экономической интеграции с ними. Об этом заявил во вторник глава фракции Европейской народной партии, ведущей политической группы Европарламента, Манфред Вебер.

"Наиболее значимый способ, которым мы как европейцы располагаем, чтобы продемонстрировать готовность к партнерству – это предоставить этим странам доступ к единому рынку (ЕС – ред.). Потому что экономическое измерение — это наиболее мощный инструмент, которым владеет Европа. Я думаю, это правильный подход, но мы должны также определить критерии для тех, кто хочет присоединиться (к единому рынку ЕС – ред.)", - сказал он журналистам в Страсбурге. Трансляцию пресс-конференции вела видеослужба институтов ЕС.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил накануне, что государства-члены Евросоюза неминуемо придут к консенсусу в вопросе упоминания в итоговой декларации саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе "европейских устремлений" стран-участниц программы политического и экономического сближения с ЕС.

Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. Участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.