Еще одна авиакомпания предложит пассажирам кровати на борту

Эмиратский авиаперевозчик flydubai представил на авиасалоне в Дубае самолет Boeing 737 MAX 8 с обновленным салоном бизнес-класса с креслами-кроватями.

Как сообщает avianews.com, в авиалайнере установлено 10 новых кресел по схеме 2+2 или 1+1 в зависимости от ряда. Разложенное сидение превращается в кровать длиной 198 см.

Для обеспечения приватности кресла отделены друг от друга с помощью небольших перегородок. Также они оснащены розетками, светильниками, отсеками для бутылок с водой и держателями для ноутбуков или планшетов с возможностью подзарядки по USB и индивидуальными мониторами развлекательной системы с диагональю 15,6 дюймов.

В Boeing 737 MAX 8 flydubai также обновила эконом-класс. В новых самолетах будут установлены кресла RECARO CL3710 с тканевой обивкой, регулируемыми подголовниками, индивидуальными экранами развлекательной системы и возможностью подзарядки мобильных устройств с помощью USB.

На первом этапе авиакомпания намерена использовать самолеты с новым салоном для полетов в самые удаленные точки маршрутной сети: из Дубая в Бангкок, Екатеринбург, Занзибар и Прагу. После получения дополнительных самолетов Boeing 737 MAX 8 с новыми салонами они появятся на большинстве маршрутов flydubai, заявили в авиакомпании.