В Италии задержали фальшивомонетчиков, которые успели напечатать 28 млн евро

Полиция Италии арестовала группу фальшивомонетчиков, которые напечатали поддельные банкноты высокого качества на сумму свыше 28 миллионов евро, сообщает The Local.

"В ходе расследования были выявлены три подземных типографии, в том числе одна из них в Румынии, с необходимыми для изготовления поддельных банкнот машинами и приборами", - говорится в заявлении полиции.

Как отмечается, полиция задержала 13 подозреваемых лиц, из них - два главаря банды, которые являются выходцами из Неаполя с "большим опытом" в сфере подделок.

Также сообщается, что у них было изъято около 900 тысяч банкнот номиналом 10, 20 и 50 евро.

Италия остается ведущим производителем фальшивых банкнот, большинство производства контролирует неаполитанская мафиозная группировка Коморра.