Россия и Китай бойкотировали встречу Совбеза ООН по Венесуэле

Россия, Китай, Египет и Боливия в понедельник бойкотировали неофициальное совещание Совбеза ООН по Венесуэле, организованное США.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сказал, что организация не должна ввязываться во внутренние дела Венесуэлы, и выразил надежду, что страна сможет решить свои проблемы мирно без постороннего вмешательства.

“Тот факт, что правительство Венесуэлы готово зайти так далеко, не позволив людям появиться на встрече - их вина. И это печально”, - сказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Пока проходила встреча Совбеза, постоянный представитель Венесуэлы при ООН Рафаэль Дарио Рамирес в компании Небензи, заместителя постпреда Китая при ООН У Хайтао и представителя Боливиии Сачи Серхио Льоренти Солиса давал комментарии журналистам.

“Это встреча враждебная и представляет собой явное вмешательство США, которое подрывает принцип суверенности государства-члена ООН, - сказал Рамирес. - Мы осуждаем этот акт политической манипуляции”.

Венесуэла переживает серьезный экономический кризис, а правительство президента Николаса Мадуро притесняет несогласных, сажая в тюрьму или другими способами отстраняя от обязанностей многих лидеров и активистов оппозиции.

Десятки человек погибли в результате беспорядков с тех пор, как оппозиционеры начали волну протестов в апреле. Протестующие, выступления которых жёстко пресекает национальная гвардия Венесуэлы, говорят, что для решения кризиса нужны досрочные президентские выборы, которые, как они уверены, Мадуро проиграет.

Популярность Мадуро резко упала из-за трехзначной инфляции и острой нехватки продовольствия и лекарств.

В понедельник министры иностранных дел ЕС одобрили экономические санкции, в том числе и запрет на торговлю оружием, в отношении Венесуэлы, пояснив, что прошедшие в октябре региональные выборы были омрачены сообщениями о нарушениях и усилили кризис в стране.

США также ввели индивидуальные санкции против высокопоставленных венесуэльских чиновников.