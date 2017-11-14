Кремль предписал компаниям поставлять позитивные новости в стиле "жизнь налаживается"

Кремль предписал ведущим российским компаниям присылать ему новости, которые представляют руководство страны в выгодном свете, свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении Reuters.

Документ описывает характер требуемых новостей с акцентом на создании новых рабочих мест, объектов инфраструктуры и достижениях науки, особенно тех, где была предоставлена господдержка. Он также определяет формат новостей и срок их отправки.

Инструкции были направлены в октябре текущего года 45 компаниям российского энергетического сектора, включая Роснефть, Газпром и Новатэк. Их появление совпало по времени с подготовкой к президентским выборам, которые пройдут в России в марте 2018 года и на которых действующему президенту Владимиру Путину необходима уверенная победа, чтобы сохранить доминирование на политической арене.

“Жизнь большинства сограждан стала гораздо более спокойной, комфортной, интересной. Однако многие примеры часто оказываются вне внимания СМИ”, - говорится в документе.

“Перед нами стоит задача тщательно и творчески подойти к отбору таких инфоповодов и тем для дальнейшего предложения СМИ”.

В семистраничном документе, не упоминающем выборы, говорится, что этот новостной поток должен сформировать так называемую “Ленту позитивных новостей” и вписываться в два направления: “жизнь налаживается” и “было-стало”.

Документ был приложен к приглашению, датированному 9 октября и разосланному Министерством энергетики руководителям департаментов по связям с общественностью и органами власти 17 государственных и 28 частных компаний. Им предписывалось направить представителей для участия в запланированной на 12 октября встрече, целью которой было обсуждение усилий, направленных на улучшение имиджа власти.

Reuters ознакомился с копией приглашения и поговорил с тремя руководителями, получившими его. Из приглашения следует, что об этой инициативе попросил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Представитель Кириенко не ответил на просьбу о комментарии. Минэнерго также не ответило на просьбу о комментарии, как и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В документе говорится, что власти хотят сделать акцент на “победах и достижениях”.

В нем содержится список из девяти пунктов, где говорится, какие именно новости должны поставлять компании. Например, это могут быть новости о предприятиях, которым господдержка помогла преодолеть кризис, наладить современное производство, получить новое оборудование и создать рабочие места для местных жителей.

В качестве примеров того, что может быть интересно властям, в документе говорится о творческом фестивале в Калининградской области для молодежи с нарушением слуха, открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Карачаево-Черкессии и проекте Сбербанка в Тольятти, который создаст более 700 рабочих мест.

В качестве примера позитивных новостей в документе рассказывается о достижении бригады кузбасских шахтеров под руководством Евгения Косьмина, которая в июле 2017 года добыла 1,6 миллиона тонн угля, установив месячный рекорд, что вызывает аналогии со стахановским движением в СССР.

В документе говорится, что компании должны отправлять позитивные новости еженедельно, в понедельник или самое позднее - в первой половине дня во вторник.

Новости должны быть представлены в виде таблицы, добавленные события - выделены цветом. Информация должна сопровождаться ориентировками для СМИ, которые можно с минимальными изменениями или без них передать журналистам.

Авторы документа также просят, чтобы каждая компания указывала контактное лицо, которое может предоставить журналистам дополнительные материалы, сообщить съемочной группе, как добраться до места, оформить пропуска и аккредитации.

Reuters не смог установить, обращался ли Кремль к компаниям с аналогичными просьбами в прошлом.

Путин еще не объявил о намерении баллотироваться на очередной президентский срок. Большинство наблюдателей говорит, что он это сделает. Согласно опросам общественного мнения, нынешний глава государства с легкостью победит, при том что многие избиратели ставят ему в заслугу восстановление национального престижа.

Настоящей головной болью Кремля в плане выборов, намеченных на март 2018 года, является обеспечение высокой явки избирателей, говорят многие политические аналитики.

Учитывая слабость экономики РФ и то, что многие считают исход голосования предрешенным, некоторые избиратели, возможно, предпочтут воздержаться от похода на избирательные участки. Низкая явка может подорвать легитимность следующего срока Путина во главе государства, говорят аналитики.