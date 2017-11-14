Иран соблюдает ограничения в рамках ядерной сделки - МАГАТЭ

Иран соблюдает ограничения, наложенные на его ядерную программу соглашением с шестью мировыми державами, говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Это первый доклад МАГАТЭ с тех пор, как президент США Дональд Трамп, который назвал подписанное в 2015 году соглашение между Ираном, США, Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Европейским союзом “худшей из когда-либо заключенных сделок”, в октябре отказался сертифицировать соблюдение Тегераном его параметров. Этот шаг не означает выхода США из соглашения.

По состоянию на 5 ноября иранские запасы низкообогащенного урана составили 96,7 килограмма, что значительно ниже установленного ядерной сделкой предельного количества в 202,8 килограмма. Степень обогащения этого урана не превышает определенного соглашением предела в 3,67 процента, следует из конфиденциального доклада МАГАТЭ, разосланного государствам-членам организации, с котором удалось ознакомиться Рейтер.

Запасы тяжелой воды, которыми располагает Иран, составили 114,4 тонны, что ниже предельного количества в 130 тонн, установленного в рамках сделки.

Соглашение между Ираном и “шестеркой” мировых держав предполагает сокращение ядерной программы Тегерана в обмен на снятие международных санкций.