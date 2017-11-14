Эрдоган предложил России и США вывести свои войска из Сирии

Те страны, которые не верят в эффективность вооруженного разрешения конфликта в Сирии, должны вывести свои войска с территории страны и перестать принимать участие в военных действиях против террористов. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя недавнее соглашение России и США, в котором страны указали необходимость политического выхода из сирийского кризиса, передает Reuters.

«У меня возникают трудности с пониманием этих заявлений. Если о вооруженном разрешении (конфликта в Сирии) не может идти и речи, тогда те, кто говорят это, должны вывести свои войска», — сказал турецкий лидер журналистам перед тем, как отправиться на переговоры в Россию.

Он отметил, что поднимет этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным, а также обсудит политический сценарий выхода из кризиса, совместные шаги с Россией в регионе Африн на северо-западе страны и детали поставок Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.

11 ноября, после нескольких встреч на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме, команды президентов Владимира Путина и Дональда Трампа согласовали совместное заявление по ситуации в Сирии. В нем лидеры двух стран отметили необходимость сохранить территориальную целостность и суверенитет в Арабской Республике и указали на необходимость переговоров для достижения этой цели. Оба лидера пришли к выводу, что конфликт в Сирии не должен решаться с помощью вмешательства вооруженных сил других государств.

Россия с 2015 года по просьбе президента Башара Асада ведет военную операцию в Сирии, выступая союзником правительственной армии. Вооруженный контингент США действует на территории республики в рамках возглавляемой Вашингтоном коалиции.