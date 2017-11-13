Для борьбы с фейками ЕС хочет создать "группу высокого уровня"

Еврокомиссия начинает публичные консультации по созданию экспертной группы высокого уровня по противодействию фейковым новостям и дезинформации.

О соответствующей инициативе с обращением к широкому кругу экспертов приобщиться к ее реализации руководящий институт ЕС объявил в понедельник.

"Еврокомиссия сегодня начинает публичные консультации по фейковим новостям и дезинформации, которые распространяются онлайн, и создает экспертную группу высокого уровня в составе представителей академических кругов, онлайн платформ, СМИ и организаций гражданского общества", - сообщили в Еврокомиссии.

Целью работы группы является проработка стратегии ЕС по противодействию фейковым новостям, которая будет представлена весной 2018 года.

Заинтересованные эксперты, включая граждан, активистов социальных медиаплатформ, журналистов, исследователей, а также официальных должностных лиц органов власти, приглашаются подать заявки на участие в группе до середины декабря, чтобы уже в январе 2018 года новая структура начала свою деятельность.

"Группа будет собирать мнения относительно действий, которые могут быть осуществлены на уровне ЕС, с целью предоставления гражданам эффективных инструментов по отделению надежной и проверенной информации, а также адаптации к вызовам цифровой эры", - объяснили в Еврокомиссии.