Более 400 миллионеров и миллиардеров США призывают власти не снижать налоги

В США более 400 миллионеров и миллиардеров, в том числе Джордж Сорос, поставили свои подписи под обращением к Конгрессу, в котором призвали законодателей не понижать налоги для состоятельных граждан.

Авторы письма считают ошибочным предложение республиканцев о сокращении налогов для богатых семей в тот момент, когда госдолг США очень высок, а неравенство доходов граждан страны является самым существенным с 20-х гг. прошлого века.

Они призвали Конгресс не одобрять законопроект, который, по их мнению, "еще больше усугубит неравенство" и повысит госдолг. Они считают необходимым не снижать налоги для состоятельных граждан, а поднимать их.

"Я считаю, что снижение налогов - это абсурд, - заявил бывший CEO American Airlines Боб Крэндэлл, поставивший свою подпись под письмом. - Республиканцы говорят, что не могут себе позволить тратить деньги, но могут позволить себе давать состоятельным гражданам существенные налоговые льготы. В этом нет смысла".

Сокращение налогов для бизнеса и граждан является центральным элементом программы президента США Дональда Трампа, призванной подтолкнуть к росту американскую экономику и создать новые рабочие места.

Палата представителей и Сенат в этом месяце представили собственные версии проектов налоговой реформы, которые требуют согласования, прежде чем будут направлены на подпись Д.Трампу.

Несмотря на то, что версии Палаты представителей и Сената имеют существенные различия, обе программы предусматривают сокращение налогов для состоятельных граждан.

Белый дом и лидеры республиканцев считают, что налоговая реформа будет способствовать росту инвестиций в экономику США. По мнению властей, средства, которые корпорации и состоятельные граждане сэкономят на налогах, будут направлены на создание нового бизнеса и строительство новых предприятий.

Однако авторы письма отмечают, что прибыли американских компаний уже находятся на рекордных уровнях, а богатым людям не нужно еще больше денег.

Они предпочли бы, чтобы правительство направляло средства на цели, от которых выигрывают все граждане - образование, научные исследования, строительство дорог, поддержание функционирования социальной программы медицинского страхования Medicaid.

"У меня крупные доходы. Если мои доходы вырастут, я не буду инвестировать больше, я буду откладывать больше", - заявил Б.Крэндэлл.

Наибольшей критике подверглось предложение Конгресса об отмене налога на наследство, действующее только для активов стоимостью выше $5,49 млн.

"Отмена налога на наследство приведет к потере бюджетом налоговой выручки в размере $269 млрд в течение 10 лет - это больше суммы, которую власти потратят за это время на такие ведомства, как Управление по контролю за продуктами и лекарственными препаратами, Центр по контролю за заболеваниями и Агентство по защите окружающей среды", - отмечается в письме.

Обращение было подготовлено организацией Responsible Wealth, объединяющей представителей бизнеса и инвесторов из числа 5% богатейших людей США, и подписано множеством состоятельных граждан - докторами, юристами, предпринимателями и главами компаний, пишет газета The Washington Post.

Среди подписавших обращение к Конгрессу - основатели сети Ben & Jerry's Ice Cream Бен Коэн и Джерри Гринфилд, известный дизайнер одежды Эйлин Фишер, а также инвестор и филантроп Стивен Рокфеллер.