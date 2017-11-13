Последнее обновление: 13.11.2017 17:00

Евросоюз ввел оружейное эмбарго в отношении Венесуэлы

Евросоюз в понедельник запретил поставлять в Венесуэлу оружие и оборудование, которое может использоваться для репрессий, сообщил Совет ЕС.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне

"Совет сегодня единогласно решил принять ограничительные меры, подчеркивая свое беспокойство в связи с ситуацией в стране. Они состоят из эмбарго на поставки оружия и соответствующего оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий", — говорится в заявлении глав МИД стран-членов ЕС.

Кроме того, был принят нормативный документ, который облегчает введение индивидуальных санкций, предполагающих запрет на въезд и заморозку активов. Сами индивидуальные санкции пока не введены.

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