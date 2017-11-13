Европарламент предлагает Украине "Восточное партнерство+" – проект доклада

Европарламент призывает углублять европейскую интеграцию Украины, Грузии и Молдовы в формате "Восточное партнерство Плюс", включая присоединение этих стран к таможенному, энергетическому, цифровому союзам ЕС и Шенгенской зоне. Об этом говорится в проекте доклада законодательного органа ЕС, который содержит рекомендации Совету Евросоюза, Еврокомиссии и Европейской службе внешней деятельности в продвижении политики "Восточного партнерства" накануне саммита инициативы 24 ноября.

"Чрезвычайно важным является создание модели "Восточное партнерство Плюс" для стран, у которых есть соглашения об ассоциации, с возможностью дальнейшего участия в таможенном, энергетическом и цифровом союзах (в рамках ЕС – ред.)", - заявила один из авторов проекта доклада литовский европарламентарий Лайма Андрикиене.

В документе, дебаты относительно которого пройдут во вторник, а голосование в среду, отмечается, что Украина, Грузия и Молдова проводят тяжелую работу ради укрепления связей с ЕС, несмотря на сильное сопротивление со стороны России.

Таким образом, Европарламент предлагает создать для этих трех стран трастовый фонд, который должен привлекать государственные и частные инвестиции для реализации социально-экономических проектов в Украине, Грузии и Молдове.

Кроме того, рекомендуется усилить поддержку экономических реформ и усовершенствовать и расширить нынешний формат партнерства до так называемого "ВП+", что обеспечит доступ трех стран к таможенному, энергетическому и цифровому союзам в рамках ЕС, а также участие в Шенгенской зоне.

"Европарламент в очередной раз отмечает, что соглашения об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной не является конечной целью их отношений с ЕС. ЕП в очередной раз признает европейские устремления этих стран", - отмечается в проекте документа законодательного органа ЕС.

В ЕП также намерены подчеркнуть необходимость продолжения давления на Россию, что является особенно важным в преддверии дискуссий о продлении в январе 2018 года антироссийских санкций.

В документе отмечается необходимость усиления поддержки восточных партнеров по укреплению устойчивости к новым угрозам, в частности, в сферах кибервойны, дезинформации и других видов дестабилизации, включая заказные политические убийства.

Европарламентарии также, как предполагается в документе, заявят о недопустимости участия стран "Восточного партнерства" в военных учениях, которые проводит Россия, в частности, таких как "Запад".

Кроме этого, в Европарламенте планируют поддержать инициативу по отмене платы за роуминг мобильной связи между ЕС и восточными партнерами и определение конкретных временных рамок для воплощения этого решения в жизнь.