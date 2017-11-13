Новый формат оборонного сотрудничества запускается в Евросоюзе

Большинство стран-членов Евросоюза начинают сотрудничество в формате "структурированного оборонного сотрудничества" - PESCO.

О присоединении к инициативе заявят в понедельник более 20 стран-членов в рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Сегодня – исторический день для европейской обороны. Ведь после многих лет будет применено положение Лиссабонского договора, определяющего возможность для стран-членов Евросоюза иметь формат структурированного сотрудничества в сфере обороны", - заявила накануне заседания глав МИД стран-членов высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Она сообщила, что сегодня более 20 стран должны передать в Совет ЕС нотификации о желании присоединиться к этому формата оборонного сотрудничества – PESCO.

Могерини добавила, что окончательное решение об утверждении PESCO будет принято Советом ЕС в течение следующих недель.

Она отметила, что на сегодня страны, которые присоединятся к этому формату сотрудничества, уже предложили для реализации более 50 проектов в сфере обороны, которые касаются укрепления оборонных возможностей и проведения военных операций.

Могерини подчеркнула, что укрепление обороны в рамках ЕС является положительным фактором для НАТО.

Формат структурированного оборонного сотрудничества (PESCO) предусмотрен Лиссабонским соглашением ЕС, что позволяет странам-членам на добровольной основе, но с четкими взятыми обязательствами, объединять усилия для развития своих оборонных возможностей путем реализации проектов в этой сфере.