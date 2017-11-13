Эр-Рияд потребовал созвать экстренное заседание Лиги арабских государств

Саудовская Аравия в воскресенье потребовала проведения экстренной встречи глав МИД стран, входящих в Лигу арабских государств (ЛАГ), ее темой должно стать вмешательство Ирана в дела стран региона, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Ожидается, что заседание пройдет в следующее воскресенье.

Йеменские повстанцы-хуситы в начале этого месяца запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта, жертв и разрушений удалось избежать.

В понедельник Эр-Рияд обвинил Тегеран в причастности к ракетному обстрелу из Йемена, назвав произошедшее "возмутительным актом военной агрессии со стороны иранского режима". В Тегеране уже отвергли эти обвинения, назвав их "безответственными и деструктивными".

В соседнем с Саудовской Аравией Йемене с 2014 года продолжается внутренний конфликт с участием с одной стороны повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху части армии, а с другой — правительственных войск и ополчения, лояльных действующему президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена Сану и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.