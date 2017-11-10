Последнее обновление: 10.11.2017 18:04

Индия отменит единый железнодорожный билет для иностранных туристов

В Индии уже в конце этого годапрекратят выпускать удобный для путешественников из-за рубежа железнодорожный проездной IndRail Pass. Об этом сообщает india.com со ссылкой на агентство SD Enterprises, через которое британцы бронируют билеты на индийские поезда.

Проезднойдавал иностранным туристам свободу действий с возможностью неограниченных переездов на определённый промежуток времени (от полдня до 90 дней). Вместо того, чтобы покупать билеты, стоя в огромных очередях на станции, или онлайн через местные сервисы, которые работают с перебоями, с этим билетом можно было беспрепятственно сесть на любой поезд в любом направлении. Благодаря квоте на иностранныхтуристов в индийских поездах всегда есть свободные места.

Тем не менее у зарубежных путешественников все ещё остались некоторые преимущества при бронировании: они смогут приобретать билеты онлайн за целый год до поездки. Граждане Индии могут делать это только за три месяца.

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