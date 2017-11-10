Украина заплатила России $2 млрд за хранение отработавшего ядерного топлива

Украина заплатила России 2 млрд долларов за хранение отработавшего ядерного топлива с 2005 года. Об этом журналистам на территории Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) сообщила посол США в Украине Мари Йованович, передают Українські Новини.

"Украина заплатила России 2 млрд долларов с 2005 года. Эти деньги Украина могла инвестировать в модернизацию энергогенерирующих компаний", - сказала посол, которую цитируют Українські новини.

Также министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик добавил, что в 2,5 раза дешевле обеспечивать ЦХОЯТ, чем хранилища в России.

По этому поводу президент Национальной акционерной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Недашковский добавил, что ЦХОЯТ экономически выгоднее, чем пристанционные хранилища.

ГИЯРУ выдала лицензию "Энергоатому" на эксплуатацию энергоблока №3 ЗАЭС до марта 2027.