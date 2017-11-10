Россия подпишет соглашение о реструктуризации долга Венесуэлы

Россия готовится 15 ноября текущего года подписать соглашение с Венесуэлой о реструктуризации ее долга сроком на 10 лет, сообщил журналистам источник, знакомый с ходом переговоров.

Ранее посол латиноамериканской страны в РФ Карлос Фариа Тортоса говорил РИ Новости, что подписание соглашения намечено на эту дату. Источник подтвердил эту информацию.

"Десять лет", - сказал источник, отвечая на вопрос о сроке реструктуризации долга Венесуэлы. "Такая схема – плавно нарастающие платежи", - сообщил он.

При этом подробности источник раскрыть отказался. "Программа предоставления государственных кредитов — это закрытый документ, он идет в закрытой части закона о бюджете. Реструктуризация соглашения тоже не является публичным документом", — пояснил он.

"Надеемся, что правильно оценили возможности дебитора на перспективу", - добавил источник.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее рассказывал о сути российских предложений Каракасу по реструктуризации долга на 3 миллиарда долларов: в предложенном Москвой варианте речь шла о рассрочке платежей на два этапа. На первом этапе предполагались льготные условия с небольшой суммой погашения, а большую часть долга предлагалось перенести на второй этап расчетов.