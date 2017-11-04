Последнее обновление: 04.11.2017 16:52

Курсы валют в банках Минска на 4 ноября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,011 рубля и составил 1,987 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,013 рубля и составил 1,992 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,307 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,315 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,37 (снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,39(снизился на 0,02 рубля).

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование