Курсы валют в банках Минска на 4 ноября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,011 рубля и составил 1,987 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,013 рубля и составил 1,992 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,307 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,315 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,37 (снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,39(снизился на 0,02 рубля).