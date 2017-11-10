Лукашенко "заигрывает" с некоторыми странами-членами ЕС - евродепутат

Приглашение Александра Лукашенко на саммит "Восточного партнерства" является политической ошибкой и недостойным решением. Такое мнение в интервью собственному корреспонденту Укринформа в Брюсселе выразил депутат Европарламента от Латвии Петрас Ауштревичус.

"По моему мнению, приглашение Лукашенко в Брюссель - является большой политической ошибкой. Ведь этим самым мы уничтожаем философию и деятельность всей белорусской оппозиции", - убежден Ауштревичус.

Он прибавил, что "это недостойное политическое решение", но не потому, что в ЕС хотят игнорировать или изолировать Беларусь.

Ауштревичус напомнил, что сам Лукашенко назвал себя "последним диктатором" в Европе.

"Но он умный диктатор. Он нуждается в деньгах от Европейского Союза, он играет в определенные игры с некоторыми странами-членами. Но не с соседними, а с некоторыми большими, обещая преимущества от открытия своего рынка", - заметил литовский политик, возглавляющий группу "Друзей европейской Украины" в Европарламенте.

Как отметил Ауштревичус, белорусский лидер не имеет возможности получить достаточно финансирования от России, следовательно, вынужден искать европейские деньги.

При этом, как отметил европарламентарий, оппозиция в Беларуси остается в ужасной ситуации, находясь под постоянным давлением, не имея допуска к официальной регистрации, к свободным СМИ. Это все происходит, по словам парламентария, на фоне уголовных преследований.

Организаторы саммита "Восточного партнерства" от ЕС, который пройдет 24 ноября в Брюсселе, направили официальное приглашение принять участие во встрече высокого уровня Лукашенко.

При этом ЕС только в феврале 2016 года отменил санкции против 170 белорусских должностных лиц, включая Лукашенко.