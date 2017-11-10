Саудовские миллиардеры ищут способы вывести активы из страны

Саудовские миллиардеры и миллионеры ищут возможность вывести свои активы из региона, сообщает Bloomberg со ссылкой сразу на шесть информированных источников.

Обладатели крупных состояний, по словам собеседников агентства, опасаются, что на их активы может быть наложен арест в рамках операции по борьбе с коррупцией, проводимой в королевстве, пишет meduza.io.

Возможность вывода активов из Саудовской Аравии и других стран региона, имеющих с ней тесные связи, обсуждается с банками, управляющими компаниями и финансовыми консультантами, сообщили источники. Кто именно ведет такие переговоры они сообщить отказались, сославшись на конфиденциальность подобных сведений.

В свою очередь западные эксперты, опрошенные Bloomberg, указали, что у Центробанка Саудовской Аравии «хорошо работающая система отслеживания движения средств и прекрасные связи с банками по всему миру», что позволяет добиться заморозки счетов и возврата выведенных активов, если будет доказана коррупция.

5 ноября стало известно, что в Саудовской Аравии арестованы более 10 принцев, а также несколько действующих министров и десятки бывших госчиновников. Против арестованных принцев, сообщали источники Reuters, выдвинуты обвинения во взяточничестве, растрате, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Власти Саудовской Аравии объявили, что эти аресты — лишь первая часть масштабной операции по борьбе с коррупцией.

The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщало, что власти Саудовской Аравии рассчитывают конфисковать имущество и заморозить средства на банковских счетах арестованных по подозрению в коррупции на общую сумму 800 миллиардов долларов. Эти средства, отмечало издание, помогли бы сократить дефицит бюджета страны, увеличивающийся на фоне низких мировых цен на нефть.