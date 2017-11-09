Последнее обновление: 09.11.2017 10:53

Финляндия стала членом Исполнительного совета ЮНЕСКО

Финляндия стала членом Исполнительного совета ЮНЕСКО, полномочия страны начнутся в ноябре и продлятся четыре года, говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел страны.

По информации МИД, кандидатуру Финляндии поддержали все скандинавские страны.

"Выбор Финляндии с наибольшим количеством голосов в процессе выборов свидетельствует о признании нашего сильного образования и высоких стандартов в области мирового наследия", - приводится в сообщении цитата министра образования и культуры Финляндии Санни Гран-Лаасон (Sanni Grahn-Laasonen).

Исполнительный совет ЮНЕСКО насчитывает 58 стран. Финляндия являлась членом Наблюдательного совета в качестве представителя Северной Европы в 1966-1974, 1987-1991 и 1997-2001 годах.

blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование