Последнее обновление: 09.11.2017 10:53

Uber подписал контракт с NASA на разработку летающего такси

Компания Uber заключила соглашение с NASA — американское космическое ведомство теперь будет участвовать в разработке летающего такси, к тестам которого планируют перейти в 2020 году.

Согласно заявлению компании, NASA примет участие в разработке программного обеспечения для управления маршрутами летающего такси. Uber отмечает, что это первый контракт NASA, связанный с реализацией проектов на малой высоте, а не в космосе.

По словам директора по продуктам Uber Джеффа Холдена, тестирование летающего такси начнется в Лос-Анджелесе в 2020 году. Машина рассчитана на четырех пассажиров и будет способна набирать скорость 322 км/ч. На полную мощность сервис по вызову летающих такси планируется вывести к 2023 году. Высокопоставленный источник Reuters в компании отметил, что Uber готов к сотрудничеству с авиационными властями США и Европы.

Uber уже привлекла бывших сотрудников NASA к проекту воздушного такси. Один из них, Марк Мур, руководит группой по разработке дизайна летающего такси, а Том Прево займется разработкой операционного софта для проекта.

Разработкой воздушного такси занимается не только Uber. Аналогичные проекты реализует мюнхенский стартап Lilium (в сентябре он привлек $90 млн от инвесторов, в том числе от китайской IT-компании Tencent), а еще одна немецкая компания, Volocopter, привлекла инвестиции от Daimler. Volocopter будет тестировать свои такси в Дубае. К 2020 году рассчитывает начать производство аэротакси проект Airbus — Vahana.

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