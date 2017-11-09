Большинство рынков акций стран Персидского залива продолжили падение в среду

Борьба Саудовской Аравии с коррупцией и ухудшение ее отношений с Ираном привели к резкому снижению фондовых индексов в странах Персидского залива за последние три сессии.

Совокупная рыночная капитализация шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) - Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана - сократилась за 72 часа (5-7 ноября) на $6,8 млрд, до $910,7 млрд - минимума за год. Большинство индикаторов региона продолжили падение в среду, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс саудовской биржи Tadawul All Share и катарский QE в среду опустились на 0,9%. Лидером падения в регионе в этот день стал Dubai Financial Market General (ОАЭ), снизившийся на 1,9%.

Всего с начала недели рынок акций Кувейта потерял $3,37 млрд капитализации, ОАЭ и Катар - по $2,6 млрд. Вместе с тем Саудовская Аравия пока остается в плюсе (+$1,96 млрд) благодаря росту во вторник, Оман также зафиксировал рост капитализации (на $91 млн).