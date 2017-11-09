Правительство Молдовы ограничило полномочия президента в назначении судей

Правительство Молдовы утвердило законопроект по изменению Конституции страны.

Поправки разработало Министерство юстиции, и касаются они положений о судьях в Основном законе республики.

Согласно проекту, изменения вносятся в 116-ю статью Конституции: судьи будут назначаться на должность президентом до достижения предельного возраста. При этом глава государства сможет отклонить предложенную Высшим советом магистратуры (ВСМ) кандидатуру только один раз.

Действующий закон предусматривает, что первоначально судья назначается на пятилетний срок, после чего работает до достижения предельного возраста. Кроме того, в Конституции не прописывалось, что глава государства может всего раз отклонить претендента.

Теперь кабинет министров запросит заключение Конституционного суда (КС) по принятому документу, а затем представит его на рассмотрение парламента.

Ранее Конституционный суд дважды выступал на стороне молдавского правительства и парламента в их спорах с главой республики. После того, как Игорь Додон дважды отклонил кандидатуру Еуджена Стурзу на пост министра обороны страны, КС счел это отказом исполнять президентские обязанности и постановил, что в этом случае решение о назначении должен принимать премьер или председатель парламента.

Кроме того, КС признал законным возможное переименование в Конституции государственного языка Молдовы из "молдавского" в "румынский". Президент Игорь Додон выступил резко против этой инициативы депутатов и заявил о том, что вопрос должен решаться только на референдуме.