Последнее обновление: 09.11.2017 10:53

Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений

Кабмин Украины прекратил действие межправительственного соглашения с РФ о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения. Соответствующий проект постановления был принят единогласно без обсуждения на заседании правительства в среду, которое транслировали украинские телеканалы.

Соглашение о поставке вооружения и военной техники было подписано правительствами Украины и РФ в 1995 году в развитие двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 1993 года, которое в мае этого года уже было расторгнуто украинским правительством.

С 2014 года на Украине действует запрет экспорта в РФ товаров военного и двойного назначения. В августе текущего года Кабмин расторг соглашение с РФ от 2003 года по экспорту военной продукции в третьи страны.

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