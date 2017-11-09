Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений

Кабмин Украины прекратил действие межправительственного соглашения с РФ о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения. Соответствующий проект постановления был принят единогласно без обсуждения на заседании правительства в среду, которое транслировали украинские телеканалы.

Соглашение о поставке вооружения и военной техники было подписано правительствами Украины и РФ в 1995 году в развитие двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 1993 года, которое в мае этого года уже было расторгнуто украинским правительством.

С 2014 года на Украине действует запрет экспорта в РФ товаров военного и двойного назначения. В августе текущего года Кабмин расторг соглашение с РФ от 2003 года по экспорту военной продукции в третьи страны.