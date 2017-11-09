Минфин РФ "затягивает пояса" на фоне падения интереса к рублю

Правительство России сокращает займы на рынке для покрытия дефицита бюджета на фоне резкого падения интереса к рублю и рублевым облигациям со стороны иностранных инвесторов.

На аукционах облигаций федерального займа в среду Минфин РФ предложит инвесторам госбумаги лишь на 25 млрд рублей. Это на 5 млрд рублей меньше, чем в первой половине октября, и на 15 млрд - чем средний размер сентябрьских аукционов, пишет finanz.ru.

Сумма размещения вторую неделю подряд станет минимальной с начала года. На продажу будет выставлен "классический" выпуск с погашением в 2033 году на 10 млрд рублей и 7-летние бонды на 15 млрд рублей.

Минфин снижает предложение по мере того, как падает спрос со стороны нерезидентов, которые были основными покупателями российских гособлигаций с января 2016 года, вложив в них больше 25 млрд долларов.

Аукционы прошлой недели прошли "без ажиотажа", дипломатично описывают ситуацию аналитики Росбанка. По сравнению с серединой октября спрос на ОФЗ рухнул втрое: так, на аукционе 18 октября инвесторы были готовы купить бумаг на 131,9 млрд рублей, а на прошлой неделе - всего на 45 млрд.

После того как власти США запустили процесс ужесточения антироссийских санкций, инвесторы начали опасаться, что санкционный пакет будет распространен на российский госдолг, говорит стратег Danske Bank Владимир Миклашевский. Поручение проработать такую возможность до марта 2018 года дано Минфину США.

"Нерезиденты замерли и не торопятся, - констатирует Миклашевский. - Геополитическая напряженность сдерживает заход в рублевые активы".

Кроме того, отмечает он, все осторожничают из-за слабости рубля, который отказывается расти вслед за ценами на нефть: за месяц цена Brent поднялась почти на 10 долларов, или 16%, а во вторник достигала 64,65 доллара за баррель. Рубль же ослаб на 1,9 рубля к доллару и 1,4 рубля к евро - до отметок выше 58 и 68 рублей соответственно.

"Инвесторов пугают разговоры о введении валютного контроля", - говорит руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский: возможность выйти из рублевых активов в любой момент и конвертировать прибыль в валюту - жизненно необходимое условие для иностранцев, играющих в кэрри-трейд.

На рынке остаются признаки дефицита валютной ликвидности, отмечают аналитики Росбанка: доллары уходит из страны на крупные покупки "Роснефти", на повторную приватизацию ее госпакета (оплачивать которую китайская CEFC намерена за счет кредита банка ВТБ), а кроме того - грядет рекордный за 2 года пик погашений внешнего долга в декабре, когда придется выплатить 19 млрд долларов.

У госбанков средств для покупки ОФЗ в данный момент фактически нет, отмечает Райффайзенбанк: Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк находятся в условиях дефицита рублевой ликвидности и вместо того, чтобы кредитовать Минфин, сами занимают у него под 8,5% годовых. В общей сложности из бюджета "тройка" гобанков получила больше 400 млрд рублей.