Бразилия не присоединится к соглашению ОПЕК+

Бразилия не намерена присоединяться к соглашению ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, сообщил министр энергетики страны Марсио Феликс в интервью агентству Bloomberg.

По словам М.Феликса, Саудовская Аравия время от времени проводит неофициальные консультации с Бразилией по вопросу о возможном ограничении добычи.

Последние такие консультации прошли на прошлой неделе, заявил он.

Бразилия в очередной раз уведомила Саудовскую Аравию, что правительство страны не может влиять на конъюнктуру нефтяного рынка, присоединяясь к соглашению ОПЕК+ об ограничении добычи, сообщил М.Феликс.

"Мы рады участвовать в переговорах, но сказали им то же, что и всегда: правительство не регулирует нефтедобычу, этим занимаются компании", - отметил министр.

По его словам, Бразилия не была приглашена на следующее заседание ОПЕК.