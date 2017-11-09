Последнее обновление: 09.11.2017 10:53

Бразилия не присоединится к соглашению ОПЕК+

Бразилия не намерена присоединяться к соглашению ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, сообщил министр энергетики страны Марсио Феликс в интервью агентству Bloomberg.

По словам М.Феликса, Саудовская Аравия время от времени проводит неофициальные консультации с Бразилией по вопросу о возможном ограничении добычи.

Последние такие консультации прошли на прошлой неделе, заявил он.

Бразилия в очередной раз уведомила Саудовскую Аравию, что правительство страны не может влиять на конъюнктуру нефтяного рынка, присоединяясь к соглашению ОПЕК+ об ограничении добычи, сообщил М.Феликс.

"Мы рады участвовать в переговорах, но сказали им то же, что и всегда: правительство не регулирует нефтедобычу, этим занимаются компании", - отметил министр.

По его словам, Бразилия не была приглашена на следующее заседание ОПЕК.

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