В Казахстане усилят контроль за информацией в интернете

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана (мажилиса) в среду, 8 ноября, в первом чтении приняли дополнения и изменения к Закону о СМИ.

В основном они касаются ужесточения контроля над информацией, появляющейся в интернете. Объявлена "война" серым тарелкам, позволяющим принимать телевизионные сигналы от незарегистрированных в РК телекомпаний, а также вводится запрет на публикации без разрешения "охраняемой законом тайн".

Поправки в закон депутатам представил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, по словам которого законопроект представляет собой целый комплекс изменений, направленных на развитие сразу трех отраслей - информации, связи и информатизации". В выступлении министр выделил несколько ключевых, по его мнению, направлений. В первую очередь, это "дальнейшее формирование качественной законодательной базы для развития СМИ".

В целях снижения административной нагрузки и обеспечения соразмерности санкций, планируется исключить такие виды наказаний, как конфискация тиража и приостановление деятельности СМИ за незначительные нарушения. Вместе с тем расширяется перечень оснований, по которым СМИ освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации.

Отдельно предложено зафиксировать порядок сотрудничества между государственными органами и средствами массовой информации. Для этого предлагается определить в каждом госоргане уполномоченное лицо или подразделение по взаимодействию со СМИ с четко очерченным функционалом". Проще говоря - пресс-службы. Законодательно планируется закрепить их подчинение напрямую первому руководителю.

Кроме того, "в рамках дальнейшего продвижения казахстанского контента планируется для публичного просмотра в государственных органах и организациях обеспечить показ исключительно отечественных телеканалов".

В ходе обсуждения этой части документа был поднят вопрос и о так называемых серых тарелках, с помощью которых их владельцы принимают телевизионные сигналы от незарегистрированных в РК телекомпаний. По мнению министра, это касается информационной безопасности Казахстана. "Сейчас порядка 600 тысяч семей пользуются так называемыми серыми тарелками. В серых тарелках так называемая карта памяти, которая используется, там не зашиты казахстанские телеканалы. Получается, где-то 1,5 миллиона человек находится вне информационного поля Казахстана, точнее не смотрят казахстанские телеканалы и не знают, что происходит в Казахстане по большому счету", - сказал Абаев.

Кроме того, министр заявил, что для "него в особом приоритете" находится вопрос о контроле информации в интернете. "Главная наша работа - это контроль информации, которая распространяется по интернету, телевидению. До конца следующего года мы внедрим автоматизированную систему контроля. Данная система будет контролировать интернет, проводить обзор информации в интернете, онлайн-версиях газет. Конечно, для этого нужно время, это непростая работа. Я уверен, что мы реализуем этот проект", - заверил он.

Поправки в закон о СМИ предусматривают также запрет на публикацию "охраняемой законом тайны" без согласия "фигуранта" этой тайны. Объяснение депутатам по данному поводу дала вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина. По ее словам, речь, в частности, идет о банках и банковской деятельности. Речь может идти также о служебной тайне, которая также охраняется законом, отметила она.

Мажилис буквально за час одобрил законопроект о внесении изменений в закон о СМИ в первом чтении и передал его на рассмотрение в рабочую группу палаты - для подготовки ко второму чтению.